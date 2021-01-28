Комитет Рады поддержал запрет импорта электроэнергии из России и Белоруссии

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Комитет парламента Украины по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом в четверг сообщил депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Комитет по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Это обезопасит нас от того опасного крючка, на который в очередной раз нас хочет подсадить страна-агрессор", - написал он в своем Telegram-канале.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. В апреле 2020 года Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг прекратила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии на период пандемии. Постановление регулятора было отменено 16 декабря 2020 года. Это стало возможным в виду того, что в соответствии с переходными положениями к закону Украины о рынке электроэнергии 31 декабря 2020 года закончились полномочия регулятора ограничивать доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества, - Белоруссией и Россией.

С 1 января украинские компании начали поставки электроэнергии из Белоруссии, а также с территории РФ.