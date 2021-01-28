Tesla в 2021 году может почти в два раза увеличить производство электромобилей в Шанхае

ШАНХАЙ, 28 января. /ТАСС/. Американская компания Tesla планирует в этом году увеличить производство электромобилей на своем заводе в Шанхае примерно на 80%, до 450 тыс. единиц. Об этом сообщил в четверг местный информационный ресурс Penpai со ссылкой на источник в компании.

В 2020 году, согласно опубликованным ранее официальным данным, в Шанхае было собрано 250 тыс. электромобилей Tesla. В компании неоднократно заявляли, что планируют постепенно довести этот показатель до 500 тыс. единиц.

В настоящее время на предприятии в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября прошлого года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы. Производственная линия для Model Y была запущена в декабре, а продажи на местном рынке официально начались 18 января.

В Шанхае расположено единственное за пределами США предприятие по сборке электромобилей Tesla. Соглашение о строительстве завода было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в специальном районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за один год к концу 2019 года. Общие инвестиции в данный проект составят порядка 50 млрд юаней (около $7,8 млрд).