ЦБ планирует стандартизировать договор банковского вклада

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Банк России планирует стандартизировать договор банковского вклада, чтобы повысить защищенность потребителей банковских услуг. Об этом на онлайн-конференции Ассоциации банков России сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

"Стандартизация договора банковского вклада, это тоже история 2020 года. Я напомню, что банковский вклад пока не урегулирован с точки зрения требований к раскрытию информации относительно его основных условий, особенностей. Это приводит к определенному дисбалансу информационному, который получает заемщик, например, когда он берет потребкредит или ипотеку как частный случай, и когда он размещает денежные средства во вкладе", - сказал он, говоря о готовящихся новациях.

По его словам, также есть отдельные случаи, когда неполностью раскрываются условия выплаты дохода по банковскому вкладу. "Дополнительно проблема обострилась на фоне быстрого развития в 2020 году так называемых структурных вкладов, когда помимо депозита к нему в качестве довеска предлагается либо инвестиционное страхование жизни, либо другой какой-то активный инструмент. И это не вполне очевидно, понять это можно только внимательно проштудировав многостраничный договор вклада, в котором выплата повышенного дохода является следствием выполнения условий приобретения дополнительного инвестиционного продукта", - добавил Мамута.

Глава службы ЦБ подчеркнул, что стандартизация договора банковского вклада направлена на повышение защищенности сберегателя, а также на защиту самих банков от действий отдельных недобросовестных участников рынка и продавцов финансовых услуг, "которые не должны бросать репутационную тень на в целом очень эффективно работающую банковскую систему".