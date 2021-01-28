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Правительство выделит Фонду социального страхования 69 млрд рублей на выплату пособий

Получение госуслуг и пособий нужно делать удобнее и проще, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство России выделит Фонду социального страхования (ФСС) 69 млрд рублей на выплату различных пособий. Об этом сообщил в четверг премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 млрд рублей. Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме", - сказал Мишустин.

В повестке заседания правительства, отметил он, также вопросы совершенствования взаимодействия органов власти и граждан. Мишустин заявил о необходимости упростить получение госуслуг и пособий для граждан. "Получение услуг, пособий и документов должно быть простым и удобным", - заявил он.

Мишустин напомнил, что пособия будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, а с 2022 года будет введен беззаявительный механизм начисления таких выплат. "Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил", - уверен он.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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