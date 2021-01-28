"Фосагро" в 2020 году увеличила производство удобрений на 5%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" в 2020 году увеличил производство удобрений на 5%, до 10,16 млн тонн. Продажи выросли на 5,3%, до 9,95 млн тонн, говорится в сообщении компании.

При этом за IV квартал 2020 года объем продаж удобрений снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2 млн тонн. Компания объясняет снижение объема продаж как большим количеством переноса отгрузок в конце декабря, так и выжидательной позицией на фоне роста цен на удобрения. Объем производства удобрений в IV квартале вырос на 4% к аналогичному периоду 2019 года и составил 2,4 млн тонн.

Выпуск и продажи

За 2020 год производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличилось на 4,4%, до 7,5 млн тонн. По итогам IV квартала рост в этом сегменте составил 3,5%, до 1,8 млн тонн. Производство азотных удобрений в 2020 году увеличилось на 6,7%, до 2,4 млн тонн. В IV квартале выросло на 6%, до 613 тыс. тонн. Объем производства апатитового и нефелинового концентрата по итогам минувшего года составил 11,7 млн тонн (рост 0,1%), по итогам IV - 2,8 млн тонн (снижение 3,6 %).

Объемы продаж фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в 2020 г. увеличились на 5,7% и составили 7,7 млн тонн. При этом по итогам IV квартала этот показатель потерял 11% - до 1,5 млн тонн. Годовые продажи азотных удобрений компании увеличились на 4% (2,3 млн тонн), за IV квартал - снизились на 7%, до 500 тыс. тонн. Продажи удобрений на внутреннем рынке за год выросли на 8% до 2,9 млн тонн, в том числе за IV картал на 15%, до 449 тыс. тонн. "Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основной владельцец компании - структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи, а также ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.

Ситуация с экспортом

"Фосагро" по итогам 2020 года снизил поставки фосфорных удобрений в Северную Америку почти в два раза на фоне требований американского конкурента по пошлинам. Вместе с тем на 60% увеличил поставки в Индию и на 69% - в Африку, сообщила компания.

"Продажи фосфорных удобрений в Северную Америку за 12 месяцев 2020 года составили около 316,5 тыс. тонн, что почти в два раза ниже объемов реализации за аналогичный период 2019 года. И связано как с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на американском рынке в начале года, так и с петицией Mosaic, поданной против поставщиков фосфорных удобрений в США из Марокко и России", - говорится в сообщении. "Фосагро" отмечает, что без потерь переориентировала поставки этих удобрений на другие рынки, в том числе в Канаду и Индию.



В целом компания увеличила экспортные продажи всех видов удобрений за 2020 год на 4,2%, до 7,1 млн тонн. "Фосагро" снизила продажи фосфорных удобрений в Европе на 3% за 2020 год (до 2,04 млн тонн) и на 17% в IV квартале (480 тыс. тонн), продажи в СНГ за год снизились на 17,6% до 302 тыс. тонн. Между тем, поставки фосфорных удобрений в Латинскую Америку за год выросли на 10,5%, до 1,14 млн тонн, в Индию - на 63%, до 924 тыс. тонн, в Африку - почти на 70%, до 440 тыс. тонн.



В ноябре прошлого года американский производитель удобрений Mosaic сообщил, что министерство торговли США ввело предварительные компенсирующие пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко. Ранее комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт фосфорных удобрений из России и Марокко наносит ущерб американской экономике. Соответствующее расследование началось 26 июня по инициативе Mosaic, которая утверждала, что конкуренты из России и Марокко имеют преимущество на американском рынке благодаря государственным субсидиям.