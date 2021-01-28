Кабмин одобрил Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство одобрило проект Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина, подводя итог обсуждению этого вопроса.

"Поддерживаем", - резюмировал он.

Главными целями стратегии Мишустин назвал повышение эффективности лесной отрасли, удвоение ее вклада в ВВП страны, дальнейшее развитие экономики, в том числе в рамках достижения национальных целей и решения других задач.

"Основные усилия будут направлены на то, чтобы большая часть добавленной стоимости при переработке древесины формировалась на территории нашей страны, - подчеркнул премьер. - [Чтобы] здесь, а не за границей, открывались современные предприятия по производству бумаги, картона, фанеры, стройматериалов, биотоплива, мебели, а значит, создавались новые рабочие места, формировался спрос на продукцию смежников, росли доходы граждан и, конечно, поступления в бюджеты всех уровней".

По словам Мишустина, в стратегии есть существенная природоохранная составляющая. "Она закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, прежде всего за счет эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами на основе наиболее успешных моделей", - пояснил он. "Чтобы повысить прозрачность отрасли в целом и пресечь серые схемы торговли, будут активно внедряться цифровые технологии и информационные системы", - добавил глава кабмина.

По его словам, реализация стратегии должна способствовать и повышению привлекательности условий для запуска крупных инвестиционных проектов в российских регионах. Правительство, в частности, предусмотрит меры поддержки при строительстве или модернизации инфраструктуры.