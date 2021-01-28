Песков: власти пока не сформулировали позицию по индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство России рассматривает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но официальная позиция по этой теме пока не сформулирована. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции. Инициатива также предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Отвечая на вопрос, найдена ли возможность индексации таких пенсий, Песков заявил: "Нет, пока вопрос в правительстве". "Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае пока никаких позиций не сформулировано", - пояснил он.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая справороссов, а также ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.