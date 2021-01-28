Минприроды сообщило, когда представят план реализации Стратегии развития лесного комплекса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. План реализации новой Стратегии развития лесного комплекса РФ будет представлен в течение шести месяцев. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

Пресс-служба кабмина 25 января сообщила, что правительство разработало новую Стратегию развития лесного комплекса для России до 2030 года. Она должна сбалансировать вопросы экономики и экологии.

"Необходимость в стратегии действительно назрела. Поскольку, если лесная промышленность показывает хорошую динамику роста, то лесное хозяйство, к сожалению, - нет. <...> План реализации будет разработан и представлен в течение шести месяцев максимально в правительство на утверждение", - сообщил он на заседании правительства в режиме видеоконференции в четверг.

По словам Козлова, реализация стратегии позволит к 2030 году достичь 100% восстановления площади леса, собрать 215 млрд рублей налоговых поступлений от предприятий лесного комплекса, а также сосредоточить 820 тыс. работающих в отрасли.