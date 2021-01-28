МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Самый большой и мощный в мире неатомный ледокол "Виктор Черномырдин" вышел на первую для него работу - ледокольную проводку судов в Финском заливе. Об этом говорится в сообщении "Росморпорта".

Ледокол будет задействован на подходах к морским портам Выборг, Высоцк и Приморск для проводки следующих в порты судов, включая крупнотоннажные танкеры.

Церемония поднятия государственного флага РФ на ледоколе "Виктор Черномырдин" состоялась в ноябре 2020 года. Дизель-электрический ледокол обладает мощностью на валах 25 МВт и суммарной мощностью 34 800 кВт. Он предназначен для обеспечения бесперебойной проводки судов в Финском заливе, включая крупнотоннажные танкеры и балкеры, также ледокол может оказывать услуги в Арктике и Антарктике.

"Виктор Черномырдин" имеет ледовый класс Icebreaker8 и способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде, проходить льды толщиной до 2 м непрерывным ходом со скоростью 2 узла. Кроме того, ледокол может выполнять операции во льдах до 3 м.