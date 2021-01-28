Власти Хайнаня сообщили о создании на острове масштабного производства поликарбоната

ХАЙКОУ, 28 января. /ТАСС/. Китайский производитель строительных материалов Hainan Huasheng создал в восточной части острова Хайнань крупный индустриальный объект по изготовлению поликарбоната - полимерного материала, активно используемого в современной промышленности. Об этом сообщила администрация острова.

Как уточняется в информационном материале, опубликованном на сайте хайнаньского правительства, завод находится на территории индустриальной зоны города Дунфан. Инвестиции на первоначальной стадии превысили 3,11 млрд юаней ($479,6 млн по текущему курсу). Примерно 40% от этой суммы потрачено в 2020 году. Для строительства, которое осуществлялось круглосуточно, было мобилизовано порядка 2,1 тыс. рабочих.

По данным Hainan Huasheng, завод запустит массовое производство в тестовом режиме уже в ближайшие месяцы. На первом этапе планируется ежегодно производить до 520 тыс. тонн поликарбоната и 448 тыс. тонн дифенилкарбоната (сырье для получения линейных полиэфиров), а также несколько сотен тысяч тонн прочего важного химического сырья.

"На этой индустриальной площадке находятся одни их крупнейших установок по выпуску мономеров (сырья для создания полимеров) в мире", - подчеркнул заместитель генерального директора компании Юй Хай.

В ближайшее время предприятие собирается инвестировать в производство поликарбоната еще 13 млрд юаней (около $2 млрд), в результате на этом объекте будет выпускаться продукция стоимостью 20 млрд юаней в год (порядка $3 млрд). В обозримом будущем Hainan Huasheng планирует создать на острове несколько тысяч новых рабочих мест, стимулировать развитие ряда промышленных, логистических и торговых компаний.

Поликарбонат - продукт, на который в Китае постоянно существует высокий спрос. Местные предприятия ежегодно производят около 600 тыс. тонн этого полимера и примерно 1,3 млн тонн закупают за границей. Таким образом, в данной отрасли КНР примерно на 63% пока зависит от импорта.