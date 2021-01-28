Число жалоб от потребителей финуслуг в Банк России возросло примерно на 13% в 2020 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Количество жалоб от потребителей финуслуг в Банк России возросло примерно на 13% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Об этом на онлайн-конференции Ассоциации банков России сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

"По итогам 2020 года общее количество жалоб, поступивших в Банк России, возросло примерно на 13% по сравнению с 2019 годом и составило 278 тыс. жалоб", - сказал он.

Рост жалоб был отмечен только по двум секторам - рынок кредитных организаций и ценных бумаг, указал представитель ЦБ. Последние в значительной степени связаны с выходом на рынок большого количества новых розничных инвесторов.

Также он сообщил, что банки и другие участники финансового рынка неоднократно просили о возможности рассматривать жалобы потребителей до того, как их по существу рассмотрит регулятор.

Банки отмечают, что зачастую потребитель к ним даже не обращается и у них нет возможности урегулировать конфликт. Но в законе не прописана обязанность кредитных организации отвечать на жалобы потребителя в определенный срок, поэтому у потребителя нет большого доверия к банкам, пояснил Мамута.

Он сообщил, что сейчас ЦБ совместно с Минфином и Минюстом готовит законопроект, обзывающий кредитные организации отвечать на жалобы потребителей в определенный срок (15 дней) и рассматривать жалобы, поступающие в ЦБ. Регулятор, в свою очередь, будет рассматривать жалобы, которые не были удовлетворены кредитными организациями. Данная новация направлена на повышение доверия потребителя к финансовому рынку.