Руспродсоюз ожидает снижения отпускных цен на яйца во II-III квартале 2021 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" (Руспродсоюз) прогнозирует снижение отпускных цен на яйца в России в течение второго-третьего кварталов 2021 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"Во втором и третьем квартале, вероятнее всего, цены опустятся из-за выплеска на рынок яйца от домашней птицы, периода отпусков и сезонного переключения на другие продукты питания. И не исключен фактор, что производители будут продавать биржевое яйцо ниже себестоимости, что наблюдается каждый год", - считает он.

По словам Вострикова, на рынке за последний год действительно наблюдается рост цены на куриное яйцо. "По нашим данным, рост отпускных цен у производителей находится в пределах 5-7%", - отметил он. По его мнению, ситуация с ростом цены связана со вспышками птичьего гриппа по всей России, а также в "союзных республиках" и дальнем зарубежье, и это повлияло на сокращение производства в России и закрытие нескольких небольших фабрик. Кроме того, вместо традиционного ввоза яйца из соседних республик (Белоруссия, Казахстан), наблюдается обратный поток, а также возможен рост экспорта на Восток и в Африку.

По данным Вострикова, рост себестоимости производства яиц составил 30% за год. "Данный фактор зависит прежде всего от стоимости кормовой программы и цен на сырье, вакцины, премиксы (основную часть сырья составляет пшеница, цены на которую побили все рекорды на внутреннем рынке из-за вывоза ее в больших количествах за пределы РФ, и отсутствия регулирования экспортных пошлин до недавнего времени). Для поддержания минимальной рентабельности бизнеса производители просто вынуждены были поднять цены", - сказал он.

Глава ассоциации также отметил значительное увеличение потребления яиц внутри страны, что, по его мнению, связано не только с последствиями пандемии коронавируса, закрытием границ и дистанционной работой, но и с падением уровня жизни населения.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала со ссылкой на источник на розничном рынке, что вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен. При этом Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не получала от торговых сетей информации о сложностях с закупкой яиц, сообщили ТАСС в АКОРТ.