Начался сбор заявок на участие в правительственном конкурсе в области качества

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роскачество начало сбор заявок на участие в конкурсе правительства РФ в области качества на 2021 год, говорится в письме совета по присуждению премий.

Заявки принимаются Роскачеством до 28 января.

Ежегодно правительство присуждает премии компаниям разных отраслей за достижения в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. "Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами", - отмечают в Роскачестве.

Как сообщили в Минпромторге, на сегодняшний день подано 174 заявки на участие в конкурсе.

В этом году премии будут присуждаться в 25-й раз. За прошлый год заявки на участие подали 402 организации, а всего за последние пять лет число желающих участвовать в конкурсе выросло почти в десять раз. Больше всего заявок поступает от компаний в сфере машиностроения, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.