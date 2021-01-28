ВТБ сообщил о росте выручки столичных театров почти на 60% после смягчения ограничений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московские театры после смягчения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, нарастили выручку на 59%, кинотеатры - на 25%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса банка.

"Только за первые три дня после смягчения ограничений оборот театров Москвы, по данным эквайринга ВТБ, достиг почти 79 млн рублей - это на 59% больше, чем за пятницу - воскресенье предыдущей недели. Между тем по сравнению с сопоставимыми датами предыдущего года выручка столичных театров оказалась меньше на 19%", - отмечается в сообщении.

Согласно данным ВТБ, кинотеатры Москвы в первые дни после снятия ограничений заработали 15 млн рублей, что на 25% больше, чем неделей ранее.

"Самым заметным "бенефициаром" смягчения ограничений стали московские музеи, которые были фактически закрыты для посетителей с середины ноября. За первые три дня работы после открытия они заработали 1,3 млн рублей - это в 160 раз больше, чем за пятницу - воскресенье предыдущей недели. Однако эти показатели оказались на 78% меньше, чем за аналогичный период годом ранее", - добавили в пресс-службе.

В целом выручка российских театров, по данным ВТБ, увеличилась по итогам 22-24 января к предыдущей неделе на 48%, кинотеатров - на 20%, музеев - на 73%.

Массовые мероприятия в столице по-прежнему запрещены, хотя на прошлой неделе власти разрешили проводить выставки, зрелищные, развлекательные, просветительские и другие подобные мероприятия с условием, что количество посетителей не превысит 50% вместимости помещений, где они проводятся. Театры, кинотеатры и концертные залы пока также могут заполняться не более чем на 50%.