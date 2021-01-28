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S&P подтвердило рейтинги "Роснефти", "Лукойла", "Газпрома", "Газпром нефти" и "Новатэка"

В агентстве считают, что изменения в энергетике, волатильность цен и снижение рентабельности операций увеличивают риски для производителей нефти и газа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги (РДЭ) "Роснефти" ("BBB-"), "Лукойла" ("BBB"), "Газпрома" ("BBB-"), "Газпром нефти" ("BBB-") и "Новатэка" ("BBB"). Об этом говорится в сообщении агентства.

В S&P считают, что изменения в энергетике, волатильность цен и снижение рентабельности операций увеличивают риски для производителей нефти и газа.

"Для того, чтобы отразить эти факторы, мы пересмотрели оценку рисков для нефтегазовой отрасли до "умеренно высоких" со "средних". Хотя это оказало прямое влияние на некоторых представителей сферы, рейтинги были подтверждены", - отметили аналитики.

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