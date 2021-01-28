Правительство может исключить золото из методики расчета несырьевого экспорта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность исключения золота из методики расчета несырьевого неэнергетического экспорта, сообщила журналистам генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"В правительстве идет переосмысление, какие экспортные статьи являются или не являются артефактами, например, тема экспорта золота. Насколько те тренды, которые были показаны в конце года, являются системными и могут быть распространены на следующий год, либо это какие-то артефакты, которые требуют какого-то переосмысления - я бы здесь не забегала вперед, предложила дождаться завершения этой дискуссии, тогда уже говорить", - отметила Никишина.

Он подчеркнула, что в зависимости от методики расчета разным может быть и прогноз по экспорту несырьевого неэнергетического экспорта. "Если мы смотрим с учетом прогноза роста золота - это один прогноз, а если мы золото убираем - это какой-то другой прогноз", - пояснила Никишина.