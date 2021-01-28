В Тульской области на 1,6 млрд рублей увеличили социальные расходы бюджета

ТУЛА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы на очередном заседании в четверг приняли изменения в закон о бюджете региона на 2021 год, увеличив расходы на 1,6 млрд рублей - до 96,3 млрд рублей. Дополнительные средства направят в том числе на борьбу с пандемией коронавируса, строительство перинатального центра в Туле, снос расселенных аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

"Доходы бюджета на 2021 год за счет сокращения поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - уменьшаются на 133,2 млн рублей. Расходы увеличили на 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облдумы.

После уменьшения доходов на 133,2 млн рублей их общая сумма сократилась почти до 90,7 млрд рублей. Сумма расходов с учетом их увеличения на 1,6 млрд рублей выросла до 96,3 млрд рублей, дефицит достиг 5,6 млрд рублей, добавили в пресс-службе.

По словам председателя облдумы Николая Воробьева, увеличение расходов позволит направить дополнительные средства в том числе на борьбу с пандемией коронавируса. "Губернатор [Алексей Дюмин] предложил поддержать создание резерва в сумме 300 млн. рублей для министерства здравоохранения. Это позволит оперативно решать вопросы, связанные с профилактикой и преодолением последствий распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, 167 млн рублей заложили в бюджет для того, чтобы продолжить строительство перинатального центра. Увеличивается финансирование на переселение из аварийного жилья", - приводит пресс-служба слова Воробьева.

Также дополнительные средства направят на газификацию, благоустройство, ремонт общественных мест и зданий, реконструкцию водозаборов и водопроводных сетей, создание дополнительных мест в школах и детских садах региона.

Как сообщалось, бюджет Тульской области на 2021 год был принят облдумой 17 декабря, сумма доходов составила около 90,9 млрд рублей, расходов - 94,7 млрд рублей. Дефицит прогнозировался в объеме 3,8 млрд рублей.