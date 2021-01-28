ФАС еще не получила ответы на все запросы по жалобе на покупку ЮГК доли в Petropavlovsk

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще не получила ответы на свои запросы по поводу жалобы на процедуру покупки "Южуралзолотом" (ЮГК) доли в акционерном капитале Petropavlovsk, которая произошла в феврале 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"ФАС России еще не получила ответы на все свои запросы от акционеров [Petropavlovsk] для рассмотрения жалобы на процедуру покупки "Южуралзолотом" доли в акционерном капитале Petropavlovsk", - отметили в ведомстве.

В октябре прошлого года ФАС получила жалобу на процедуру покупки "Южуралзолотом" доли в акционерном капитале Petropavlovsk. Тогда ведомство воздержалось от комментариев о содержании жалобы и подавших ее лицах.

ЮГК выкупило долю в капитале одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России Petropavlovsk у структур бизнесмена Романа Троценко в феврале 2020 года. Сейчас "Южуралзолото" (принадлежит Константину Струкову и его семье) является основным акционером золотодобытчика с долей в 24,34% акций.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области.

С 2020 года Petropavlovsk сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки доли в компании конкурирующим АО "Южуралзолото группа компаний" ("ЮГК"). После того, как акции компании начали торговаться на Московской бирже, акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.

В конце декабря в офисе другого дочернего предприятия компании, "Покровского рудника" прошли обыски, а Павел Масловский был арестован, заключен под стражу, на него заведено дело о растрате почти 100 млн рублей, принадлежащих руднику.