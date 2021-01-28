Во Владимирской области ввели дополнительные льготы для кафе и детских центров

ВЛАДИМИР, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли закон, который предусматривает налоговые льготы для сферы общественного питания и детских развлекательных центров как наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Принятие решения в четверг транслировалось онлайн.

"Законопроектом предлагается на 75% снизить годовой доход для исчисления налога по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги общественного питания, а также установить сумму дохода для предпринимателей, осуществляющих деятельность детских развлекательных центров, в размере 100 рублей", - отметила в ходе заседания заксобрания директор департамента предпринимательства Владимирской области Виктория Кулыгина.

Кроме того, значительно снижены ставки по налогу, взимаемому по упрощенной системе в зависимости от объекта налогообложения. Например, для предпринимателей, работающих в сфере предоставления продуктов питания и напитков, - с 6% до 1%. Согласно пояснительной записке к закону, общий объем предоставляемых в 2021 году льгот превысит 57 млн рублей.

Согласно действующим ограничениям, во Владимирской области приостановлено оказание услуг общественного питания с 01:00 до 06:00. Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей, а в выходные дни - не более 30% на фудкортах при условии соблюдения социальной дистанции. Работа детских развлекательных центров во Владимирской области из-за пандемии коронавируса была приостановлена весной 2020 года и возобновилась в начале августа. В середине октября власти вновь ввели запрет на работу для этих учреждений, который действует до 15 февраля.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 28 января, COVID-19 выявлен у 23 042 человек, выздоровели 20 225 человек, 662 пациента с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 148 жителей региона.