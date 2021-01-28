В ФАС заявили, что высокая экспортная цена продолжает влиять на цену металлопроката в РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Экспортная альтернатива продолжает оказывать влияние на стоимость металлопроката в России на фоне высоких мировых цен на металлопродукцию в январе 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Цены на металлопродукцию на мировых рынках в январе 2021 года остаются на высоком уровне. И экспортная альтернатива по-прежнему является одним из основных факторов, влияющих на цены металлопродукции на внутреннем рынке России", - отметили в ведомстве.

ФАС при этом находится в постоянном взаимодействии с отраслевыми министерствами, в том числе с Минпромторгом и Минстроем, и ведет работу по выработке сбалансированных решений для рынка.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует увеличению себестоимости строительства. По их мнению, арматура с середины ноября подорожала более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Участники созданной при Минпромторге рабочей группы по этому вопросу, в частности, рекомендовали ФАС проверить ценообразование на рынке новостроек в третьем и четвертом кварталах 2020 года и установить все причины роста цен на жилье.

В пресс-службе ФАС сообщили ТАСС, что ведомство не проводит мониторинг цен на жилье, а также отметили, что цены на жилье в РФ не подлежат госрегулированию.

"ФАС России осуществляет контроль антимонопольного законодательства в сфере строительства. В случае поступления документов и сведений о конкретных нарушениях антимонопольного законодательства в сфере строительства они будут рассмотрены антимонопольным органом в установленном порядке", - подчеркнули в антимонопольной службе.

Минпромторг также сообщал об изучении возможности введения пошлин на металлопродукцию, идею поддерживала ФАС РФ. В пресс-службе ФАС отметили, что в части установления экспортных пошлин ведомство продолжает придерживаться взвешенного подхода.