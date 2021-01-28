Котяков: на меры по восстановлению занятости заложен почти 21 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Почти 21 млрд рублей заложен в программах субъектов РФ на меры по восстановлению занятости. Уровень занятости в России вернется к допандемическим показателям, если до конца года трудоустроится миллион человек, об этом в четверг заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В целом по всем субъектам Российской Федерации в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

По словам министра, цель - до конца 2021 года восстановить занятость до допандемических показателей. "Для этого нам необходимо трудоустроить как минимум еще миллион наших граждан", - добавил Котяков.

Глава Минтруда подчеркнул, что на сегодняшний день составлены "паспорт занятости" и "портрет безработного" по каждому субъекту РФ.

"Мы четко понимаем особенности каждого регионального рынка труда. Видим детальный срез структуры безработицы: количество выпускников, молодых специалистов, людей без образования и так далее. Поэтому для каждого субъекта составлена индивидуальная, адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики", - уточнил Котяков.

Субсидии для работодателей

По его словам, субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) выделят работодателям для трудоустройства безработных, зарегистрированных до 1 января 2021 года, мера охватит свыше 220 тыс. человек.

"Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. <...> Программа позволит трудоустроить свыше 220 тыс. человек, и, на наш взгляд, она станет одной из самых таких емких федеральных мер прямого действия", - сказал он.

По словам Котякова, организация получит первый МРОТ через месяц после трудоустройства безработного гражданина, второй МРОТ - через три месяца и третий МРОТ - еще через три месяца.

"Приоритетная задача центров занятости - помочь стать участниками этой программы наиболее уязвимым на рынке труда категориям граждан. Это и женщины с маленькими детьми, граждане с инвалидностью. Такие субсидии помогут организациям в адаптации новых сотрудников", - добавил Котяков.

Министр попросил президента поддержать введение предлагаемой меры. В свою очередь Путин согласился. "Хорошо, ладно", - сказал глава государства.