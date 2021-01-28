Число официально зарегистрированных безработных в России составляет 2,6 млн человек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Число официально зарегистрированных безработных в РФ на сегодняшний день составляет 2 млн 560 тыс. человек, заявил в четверг министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. <…> В центрах занятости мы тоже фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных. На текущий день состоят на учете порядка 2 млн 560 тыс. граждан. В сентябре этот показатель превышал 3,7 млн человек", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Котяков отметил, что, по предварительным данным Росстата, по итогам декабря уровень безработицы продолжил снижение и составил 5,9%.

"Пиковое значение было отмечено в августе прошлого года, оно соответствовало 6,4%. За это время в абсолютных цифрах численность безработных граждан снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн человек", - добавил министр.