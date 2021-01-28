McDonald’s в Москве возобновит работу ресторанов после 23 вечера

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более 90 ресторанов McDonald’s в Москве вернутся к обычному графику работы после 23 часов вечера с 28 января, говорится в сообщении сети.

"McDonald’s возобновляет работу залов в своих предприятиях в Москве после 23:00. Отмена действовавших в столице ограничений сферы общественного питания позволит компании обслуживать гостей в залах в ночное время при соблюдении всех мер безопасности", - говорится в сообщении.

По своему обычному графику рестораны начнут работать с сегодняшнего дня. Изменения затронут более 90 предприятий, график которых предусматривает работу залов после 23:00.

"McDonald’s в России - сеть общественного питания, насчитывающая более 780 предприятий в 60 субъектах РФ.

С 27 января 2021 года власти Москвы отменили ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что эпидемия коронавируса в Москве идет на спад. Кафе, рестораны и ночные клубы не могли работать в ночное время с 13 ноября 2020 года. Кроме соблюдения санитарных мер, организациям было рекомендовано ввести систему QR-кодов.