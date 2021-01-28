МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Доля закупок российской продукции в госзакупках в 2020 году составила 57%. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Если исходить из стоимости поставленных товаров, доля отечественной продукции в госзакупках выросла с 49% в 2019 году до 57% в 2020 году. В денежном выражении это плюс 300 млрд рублей: с 1,4 трлн рублей до 1,7 трлн рублей. Рассчитываем с введением закона о квотировании в этом году доля российских товаров и услуг вырастет еще как минимум на 7%", - сказал Борисов.

Постановление правительства РФ о квотах на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками вступило в силу 1 января.

В список вошли различные виды медтехники и медицинского оборудования, промышленной продукции, продукции легкой промышленности, радиоэлектроники. Для позиций размер квот установлен на уровне от 1% до 95% от годового объема закупок. Постановление утверждает перечень товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы.