Жапаров заявил, что Бишкек готов наращивать взаимовыгодное сотрудничество с "Газпромом"

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Киргизия готова наращивать взаимовыгодное сотрудничество с ПАО "Газпром" и рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия. Об этом заявил в четверг вступивший в должность президента республики Садыр Жапаров на встрече с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым.

"Глава государства отметил, что "Газпром" вносит большой вклад в развитие газовой отрасли Кыргызстана, и выразил благодарность за проводимую работу в данном направлении. Садыр Жапаров выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия и подчеркнул готовность к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

Как заверил в свою очередь Маркелов, компания "Газпром-Кыргызстан" продолжает строительство газопроводных систем в республике. Он также "проинформировал о планах компании на ближайшую перспективу, в том числе по улучшению экологической ситуации в Бишкеке путем газификации домохозяйств и предприятий". "Маркелов отметил, что "Газпром" продолжает реализацию ряда социальных проектов и программ, следуя принципам высокой социальной ответственности", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

"Газпром" в 2014 году выкупил акции "Кыргызгаза" за $1 и вошел на рынок республики. Вместе с активами российская компания получила и долги "Кыргызгаза", которые на тот момент составляли около $40 млн.