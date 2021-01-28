Косачев предложил создать в рамках ЕАЭС механизм взаимной стабилизации курсов валют

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил регулировать процесс стабилизации курсов национальных валют стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через отдельные соглашения и создать механизм их взаимной стабилизации.

"Как нам представляется, для создания собственной евразийской валютно-финансовой системы, которая была бы надежна, эффективна и прозрачна, разумеется, прежде всего необходимо стабилизировать курсы национальных валют стран - участниц ЕАЭС. Чем меньше волатильности, тем лучше. И, возможно, в дальнейшем регулировать соответствующие процессы через отдельные соглашения в рамках ЕАЭС по обеспечению стабильности валютных курсов", - сказал Косачев в четверг на круглом столе, посвященном вопросам обеспечения финансово-экономического суверенитета и защиты денежного обращения в ЕАЭС в современных условиях.

По его мнению, можно подумать о создании механизма взаимной стабилизации курсов валют на базе Межгосударственного банка СНГ либо Евразийского банка развития.

Сенатор отметил, что на международном финансовом рынке происходит манипулирование котировками валют, что оказывает негативный эффект на состояние экономик стран ЕЭС. "Еще одна проблема - это неэквивалентный экономический обмен, который связан с разной ценой денег различных рынков и касается потоков капитала и процессов ценообразования. Условно говоря, если я хочу из России перевести деньги в Казахстан, то расчет сначала происходит через конвертацию рублей в доллары, потом из долларов в тенге. Такая двойная конвертация, думаю, специалистам не нужно объяснять все вытекающие из этого последствия", - сказал Косачев.

"В этой связи возникает и тема создания правовой и технологической основы по обслуживанию финансовых потоков, минуя юрисдикции третьих стран", - добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что расчеты с использованием доллара и евро между участниками ЕАЭС "приводят к очевидным потерям как для бизнеса, так и для бюджетов соответствующих стран". "Наверное, чтобы избегать таких потерь, не в последнюю очередь связанных с волатильностью валютных курсов, не подпадать под действие уже существующих и потенциальных международных санкций, было бы [правильно] либо договариваться об осуществлении расчетов в национальных валютах, либо придерживаться какой-то одной, но тоже национальной валюты", - сказал глава международного комитета СФ, отметив, что это тема для обсуждения.