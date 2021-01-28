В ООН заявили, что 2020 год стал худшим для мирового туризма за всю историю наблюдений

МАДРИД, 28 января. /ТАСС/. Прошлый год стал худшим для мирового туризма за всю историю наблюдений из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщили в четверг во Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

"В 2020 году мировой туризм пережил худший год за всю историю наблюдений: согласно последним данным Всемирной туристской организации, число международных прибытий снизилось на 74%", - отмечается в пресс-релизе. Так, "из-за беспрецедентного падения спроса и повсеместных ограничений на поездки" число туристов, путешествующих в другие страны, снизилось в прошлом году на 1 млрд по сравнению с показателем 2019 года. Согласно данным организации, потери сферы туризма в 2020 году составили $1,3 трлн.

"Из-за меняющегося характера пандемии многие страны в настоящее время вновь вводят более строгие ограничения на поездки, - добавили в ВТООН. - В то же время ожидается, что постепенное внедрение вакцины от COVID-19 поможет восстановить доверие потребителей, будет способствовать смягчению ограничений на поездки и постепенно нормализует поездки в течение предстоящего года".

В организации также уточнили, что "большинство экспертов не ожидает возвращения [мирового туризма] к уровню, предшествующему пандемии, до 2023 года".