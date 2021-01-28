Законопроект, разрешающий первичную обработку улова, рассмотрят в Госдуме 9 февраля

МУРМАНСК, 28 января. /ТАСС/. Рассмотрение в первом чтении в Государственной думе РФ законопроекта, разрешающего проводить первичную обработку улова в море, назначено на 9 февраля. Об этом сообщил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев на пресс-конференции в Мурманске в четверг.

Согласно закону "О рыболовстве", выловленные в прибрежной зоне водные биологические ресурсы должны приходить на берег в охлажденном свежем или живом виде, на судах допускается производство рыбной продукции, однако закон не раскрывает, какую именно продукцию можно выпускать, а какую нет. В этой части между промысловиками и контролирующими органами в 2020 году возникли разногласия в трактовке закона.

"Второго февраля этот вопрос о прибрежном флоте вынесен на правительственную комиссию по развитию рыбохозяйственного комплекса, руководитель которой - Виктория Валериевна Абрамченко (вице-премьер РФ - прим. ТАСС), и девятого февраля состоится первое чтение законопроекта", - сказал Григорьев.

Он отметил, что зарегистрирован проект документа был еще 19 ноября, но "до сегодняшнего дня ситуация никак не разрешилась". По словам Григорьева, с 1 ноября в отношении мурманских рыбаков-прибрежников сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Западному арктическому району было составлено 17 актов и два протокола по ст. 8.17 КоАП РФ, большинство компаний, ведущих прибрежный промысел, отказались выходить в море. В результате остановки флота, по итогам 2020 года квоты на вылов трески и пикши остались неосвоенными более чем на 7,5 тыс. тонн, неполученная выручка промысловиков-прибрежников с ноября 2020 года составила более 700 млн рублей.

По информации председателя правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, прибрежное рыболовство в Мурманской области ведут 30 компаний на 40 судах. Они традиционно являются основными поставщиками свежей охлажденной рыбы в торговые сети Мурманской области и других регионов.

"Предприятия несут многомиллионные потери, на берегу экипажи получают зарплату по минимуму. Мы проверили наличие рыбы на мурманских прилавках, из 18 торговых точек - как в крупных, так и в мелких магазинах - свежей охлажденной трески мы не обнаружили и выяснили, что ее нет уже месяц. Даже во времена Великой Отечественной войны треска в Мурманске продавалась. То, что сегодня происходит, это ЧП, чрезвычайная ситуация, причиной которой является несовершенство формулировок в законе "О рыболовстве", в части, касающейся ведения прибрежного рыболовства", - сказал Балашов, отвечая на вопрос ТАСС.