Единый институт развития Дальнего Востока начнет полноценную работу после 1 октября

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Единый институт развития Дальнего Востока, основой которого станет Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), перейдет на полноценную систему работы после 1 октября 2021 года. Об этом сообщил в четверг новый глава КРДВ Эдуард Черкин.

"До конца февраля мы должны перейти на работу в едином формате. В настоящее время мы проводим организационные мероприятия, осуществляем функции переноса, безусловно, разработаем подробную дорожную карту. С 1 октября мы должны полностью исполнить дорожную карту и работать как единый институт на следующий год", - сказал Черкин, выступая во время круглого стола "О совершенствовании институтов развития Дальнего Востока" в Совете Федерации.

Единый институт создается вместо ликвидируемых Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), функции которого передаются его стопроцентному акционеру ВЭБ.РФ.

По словам Черкина, новым слоганом создаваемого института станет "Единый институт - единый результат". Под его эгидой, подчеркнул глава КРДВ, необходимо консолидировать концепции, учитывать все, что ранее было достигнуто институтами, но при этом преобразовать не только форму, но и суть.

"Наша команда переходит на новую ментальность. Ценность, которую мы предоставляем - консолидация ресурсов государства, мы выступаем в роли оператора использования мер господдержки. Мы будем следовать высокой клиентоориентированности, будем преследовать простоту и открытость во взаимодействии, работать как одно окно, координируя инициативы множества сторон", - пояснил Черкин.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отмечал, что новому руководителю объединенного института развития предстоит "внедрить лучшие бизнес-практики" для улучшения клиентского сервиса и повышения операционной эффективности, а также синхронизировать инвестиционную повестку региона с главным институтом развития страны, которым является ВЭБ.РФ.

О работе с региональными центрами занятости

Черкин также сообщил, что выстраивание работы с центрами занятости регионов Дальнего Востока и дальнейшее преобразование этих учреждений в центры повышения квалификации и развития карьеры станет одним из приоритетов работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"В области работы с населением один из приоритетов в настоящее время - это задействовать региональные центры занятости, которые в настоящее время находятся в достаточно, скажем так, стандартном состоянии. Основная задача - вдохнуть в них смысл, чтобы они стали не центрами безработицы, а центрами развития карьеры, повышения квалификации, вовлечения работающих, чтобы люди, работающие в удаленных регионах России, могли получить квалифицированную помощь и совет по развитию карьеры, а также как единые центры полной прозрачности - где какие рабочие места создаются, когда, на какие рабочие возможности рассчитывать", - сказал он.

По словам Черкина, работа существовавших ранее институтов развития ДФО в части привлечения инвестиций заслуживает "хорошей оценки". "С нуля были привлечены более 2 600 новых резидентов, подписано обязывающих соглашений, которые предусматривают жесткие обязательства как со стороны как со стороны инвестора, так и со стороны государства, по состоянию на конец 2020 года на сумму 5,3 трлн рублей. Эти инвестиции будут проходить в 18 регионов России в горизонте до 2035 года", - пояснил он.