Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю почти на 70 тыс.

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 847 тыс. Об этом говорится в опубликованных в четверг данных Министерства труда США.

Таким образом, количество заявок снизилось на 67 тыс. по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю в 914 тыс., за неделю до этого число обращений также превысило отметку в 900 тыс.

Пик заявлений пришелся на конец марта 2020 года, когда на фоне последствий пандемии коронавируса этот показатель составил 6,9 млн. С 19 по 25 апреля на выплату такого пособия подали документы 3,84 млн американцев, с 17 по 23 мая - 2,1 млн человек. В последнюю неделю июля за денежной помощью обратились 1,19 млн граждан страны. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сотен тысяч.

Согласно данным Минтруда США, в декабре 2020 года уровень безработицы в стране составил 6,7%. Аналогичный показатель был в ноябре. Количество рабочих мест в США за последний месяц прошлого года сократилось на 140 тыс., до этого показатели занятости увеличивались шесть месяцев подряд.