HeadHunter закрыл сделку по покупке 100% сервиса "Зарплата.ру" за 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. HeadHunter Group PLC закрыла сделку по покупке 100% рекрутингового сервиса "Зарплата.ру" у Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. за 3,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении HeadHunter.

О сделке было объявлено в ноябре 2020 года. В HeadHunter отмечали, что для компании это будет третья и самая крупная за последние несколько лет сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 году и 25% доли в сервисе Skillaz в 2019 году.

Сделка ускорит развитие HeadHunter в ключевых стратегических направлениях, таких как рост проникновения в российские регионы, расширение охвата аудитории "синих воротничков" и базы клиентов малого и среднего бизнеса, уверены в компании.

"Зарплата.ру" - один из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента. Платформа была сформирована путем консолидации локальных городских порталов с последующим выделением работной вертикали в самостоятельное направление. В 2019 году общая выручка сервиса составила 854 млн рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter Group в ключевых регионах "Зарплата.ру".