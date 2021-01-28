Акции American Airlines в моменте подскочили на 80% после выхода отчетности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Акции перевозчика American Airlines на премаркете подскочили более чем на 80%, до $30,49 по состоянию на 15:55 мск после публикации корпоративной отчетности компании с рекордными убытками. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, такой рост акций является спекулятивным.

В четверг American Airlines опубликовала отчет о прибыли, согласно которому выручка упала на 64% год к году, однако оказалась лучше ожиданий аналитиков. "Компания сообщила об убытке на $8,9 млрд за 12 месяцев 2020 года, что стало крупнейшим за всю историю наблюдений компании. Тем не менее, рынок мог расценить исторический убыток в контексте, что хуже уже не будет. Как бы ситуация с коронавирусом ни развивалась, таких жестких локдаунов в 2021 году не предвещается - постепенно самолеты начнут летать", - пояснил эксперт компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

"Судя по всему, акции подскочили из-за шорот-сквиза ["short squeeze"- прим. ТАСС] - это когда кто-то играет на понижение, но по какой-то причине акции компании растут. Тогда такие игроки начинают нести убытки и в какой-то момент вынуждены закрыть позиции, акции компании начинают сильно дорожать", - добавил инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Эксперт пояснил, что показатель short float (доля акций, по которым открыты короткие позиции относительно их общего числа в свободном обращении - прим. ТАСС) у American Airlines равнялся 30%. "Это неплохая история для того, чтобы произошел шорт-сквиз. Возможно, некоторые участники рынка поняли, что это очень эффективно работает в таких компаниях, как Nokia, Macy’s. То есть в слабых компаниях, которые пострадали в коронавирус и имели большой short float. Видимо, на этом кто-то решил заработать", - добавил Нигматуллин.

То, что подобный рост является спекулятивным, подтверждает и главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов. "Мы достаточно позитивно смотрим на компаданный сегмент в среднесрочной перспективе, а также ждем восстановления бизнеса в данных индустриях на фоне массовой вакцинации и нормализации потребительской активности. Но текущий рост связан скорее со спекулятивными факторами, включая повышенный спрос на акции сильно пострадавших от эпидемии компаний", - рассказал он.