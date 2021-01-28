Аэропорт Хайкоу в первый день массовых новогодних поездок обслужил 32 тыс. пассажиров

ХАЙКОУ /Китай/, 28 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Мэйлань города Хайкоу в южной китайской провинции Хайнань в первый день массовых поездок граждан по стране по случаю Нового года по лунному календарю обслужил свыше 32,1 тыс. пассажиров, а общее число рейсов составило 315. Как сообщает в четверг местный информационный ресурс "Наньхайван", соответствующие показатели значительно ниже прошлогодних из-за пандемии коронавируса.

Новый год по лунному календарю (Чуньцзе, праздник весны) в этом году приходится на 12 февраля. Официально новогодние каникулы начнутся 11 февраля и завершаться 17 февраля, но период массовых поездок жителей по стране стартовал уже 28 января. Продлится он 40 дней. Для того, что будет происходить по всей стране в это время, даже придумали особый термин - "чуньюнь" ("весенняя миграция").

Новый год по лунному календарю в Китае принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом с традиционными новогодними блюдами, поэтому каждый житель страны старается попасть в это время в родные места. В этом году масштабы перемещений будут не такими, как обычно, из-за пандемии и призыва правительства не совершать поездок без крайней необходимости, однако нагрузка на транспортную систему страны все же возрастет.

В городе Хайкоу, к примеру, администрация международного аэропорта приняла превентивные меры, чтобы минимизировать риск заражений коронавирусом. Все пассажиры обязаны носить защитную маску, иметь электронный код здоровья, а также проходить процедуру проверки температуры тела. Находящихся в аэропорту людей просят соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, а санитарные службы регулярно проводят дезинфекцию внутренних помещений, воздушных судов и багажа. Аналогичные меры принимаются и на других видах транспорта по всей провинции.

Китайский Новый год - это один из самых загруженных для всей транспортной системы страны периодов года. Такой массовой миграции населения за столь короткий промежуток времени не наблюдается больше ни в одной стране мира. С 1980-х годов, когда начался процесс стремительной урбанизации и заполнения городов рабочими мигрантами из сельской местности, "чуньюнь" превратился в социально значимое явление. Местные СМИ в этот период на ежедневной основе сообщают о пассажиропотоке по всей стране, общий объем которого с 1984 года увеличился с 500 млн до почти 3 млрд человек в 2018 году на всех видах транспорта.