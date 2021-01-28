МЭР внесло законопроект о реформе банкротства юрлиц в правительство

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ внесло доработанный законопроект о реформе банкротства юридических лиц в правительство, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития внесло доработанный с учетом замечаний ГПУ (государственно-правового управления - прим. ТАСС) президента законопроект о реформе банкротства юридических лиц в правительство РФ", - сообщили в Минэкономразвития.

Как поясняют в министерстве, документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие. "Внесенные изменения позволят сделать институт банкротства цивилизованным и эффективным способом спасения бизнеса и возвращения долгов", - добавляют в Минэкономразвития.

В марте Минэкономразвития сообщило, что подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.

Как поясняет замминистра экономического развития Илья Торосов, реформа института банкротства готовилась в течение последних нескольких лет.