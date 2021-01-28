Гутерриш надеется, что при новом президенте США МВФ сможет больше помогать бедным странам

ООН, 28 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Развитые страны потратили $12 трлн на восстановление своих экономик, но недостаточно помогают бедным странам. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы активно призываем к выпуску новых прав заимствования, что по сути является современным способом печатания денег, - сказал глава ООН. - До сих пор это было невозможно из-за позиции предыдущей администрации США, которая выступала против этой меры, и поэтому Международный валютный фонд не мог прибегнуть к такой мере".

"Развитые страны тратили миллионы, по моим оценкам, $12 трлн, на восстановление своих экономик, но лишь 1% от этой суммы пошел на помощь наименее развитым странам", - продолжил он. Генсек напомнил, что неблагополучные государства "сталкиваются с ужасными проблемами внешнего долга, многие потеряли доход от туризма и из-за падения цен на сырье".

"В 2021 году нам понадобится серьезно поработать над обеспечением списания долгов", - подчеркнул Гутерриш. "Большая двадцатка" приняла некоторые решения по отсрочке платежей для наименее развитых стран, но нам нужно списание долгов в гораздо больших масштабах", - заключил он.