{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэнерго, ФАС и нефтяники договорились о мерах по стабилизации цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит оснований для роста стоимости бензина выше инфляции в результате новых мер
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские нефтяные компании увеличат выпуск и запасы бензина на НПЗ, что позволит стабилизировать рост розничных цен на топливо в пределах инфляции, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"Мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции. Среди таких мер - увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже", - сказал Шаскольский.

Он пояснил, что позиция нефтяных компаний в данном вопросе "достаточно корректная, позитивная, ответственная". "Поэтому предпосылок для роста цен для конечных потребителей выше инфляции мы не видим", - заключил глава ФАС.

По словам Шаскольского, совместный приказ Минэнерго и ФАС, повышающий нормативные объемы реализации нефтяными компаниями топлива на биржевых торгах, будет подписан в феврале. "Корректировка совместного приказа с Минэнерго [об увеличении минимального объема продаж дизельного топлива] с 5% до 7,5% будет подписан в феврале. Нефтяники это поддерживают. По бензину будет [увеличение норматива с 10%] до 11%", - сказал Шаскольский. 

Теги
РоссияШаскольский, Максим Алексеевич
В Госдуме рассказали об отношении депутатов бундестага к судьбе "Северного потока - 2"
Как сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, общая позиция всех членов комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага состоит в том, что "Северный поток - 2" должен быть достроен
Читать полностью