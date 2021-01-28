Минэнерго, ФАС и нефтяники договорились о мерах по стабилизации цен на бензин

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские нефтяные компании увеличат выпуск и запасы бензина на НПЗ, что позволит стабилизировать рост розничных цен на топливо в пределах инфляции, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"Мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции. Среди таких мер - увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже", - сказал Шаскольский.

Он пояснил, что позиция нефтяных компаний в данном вопросе "достаточно корректная, позитивная, ответственная". "Поэтому предпосылок для роста цен для конечных потребителей выше инфляции мы не видим", - заключил глава ФАС.

По словам Шаскольского, совместный приказ Минэнерго и ФАС, повышающий нормативные объемы реализации нефтяными компаниями топлива на биржевых торгах, будет подписан в феврале. "Корректировка совместного приказа с Минэнерго [об увеличении минимального объема продаж дизельного топлива] с 5% до 7,5% будет подписан в феврале. Нефтяники это поддерживают. По бензину будет [увеличение норматива с 10%] до 11%", - сказал Шаскольский.