Росстат: число безработных в России в 2020 году выросло на 24,7%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Численность безработных в России за 2020 год, по предварительным данным, составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя за 2019 год, говорится в материалах Росстата.

Также численность безработных в декабре 2020 года составила около 4,433 млн человек, что на 4% меньше показателя за ноябрь 2020 года. При этом по сравнению с декабрем 2019 года безработица выросла на 27,6%.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%.

Численность официально зарегистрированных безработных в декабре 2020 года составила 2,8 млн человек, в том числе 1,3 млн человек получали пособие по безработице.

Федеральный бюджет на 2021 год предусматривает, что безработица в России к концу года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню.

В Минэкономразвития ожидают, что безработица по итогам 2021 года снизится до 5,2%, в 2022 году - до 4,7%, в 2023 году - до 4,6%.