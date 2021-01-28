МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Производство молока в России в 2020 году выросло на 2,7% по сравнению с показателем 2019 года и составило 32,2 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным ведомства, в декабре 2020 года производство молока выросло на 3,1%, до 2,4 млн т.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в РФ за 2020 год выросло на 3,1%, до 15,6 млн т, в декабре - на 1,3%, до 1,8 млн т.

Производство яиц в России в 2020 году осталось на уровне 2019 года - 44,8 млрд шт. В декабре этот показатель снизился на 2,7% и составил 3,6 млрд шт.