Оборот розничной торговли в России в 2020 году упал на 4,1%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом и составил 33,555 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

Розничный товарооборот продовольственных товаров упал на 2,6% - до 16,403 трлн рублей, непродовольственных товаров - на 5,2%, до 17,151 трлн рублей.

В декабре 2020 года оборот розничной торговли составил 3,547 трлн рублей, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.

В 2020 году оборот розничной торговли на 95,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка; доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7% (в 2019 году - 94,7% и 5,3% соответственно).

Доля продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, в структуре оборота розничной торговли в 2020 году выросла на 1% процентный пункт (п.п.) - до 48,9%, непродовольственных товаров - снизился на 1 п.п., до 51,1%.

"Ограничительные меры, введенные в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции, ожидаемо привели к спаду во всех отраслях экономики. Розничная торговля не стала исключением", - отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным Росстата, розничный оборот непродовольственных товаров по итогам 2020 года упал на 5,2% - вдвое сильнее, чем оборот продовольственных товаров. Как поясняют в АКОРТ, это связано с вынужденным простоем непродовольственных торговых объектов в апреле - мае 2020 года. "Все участники рынка были вынуждены в экстренном порядке перестраивать свои бизнес-процессы, инвестировать дополнительные средства в обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, реализацию комплекса мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, формированию и поддержанию повышенных товарных запасов, что также повлияло на общие результаты отрасли", - указывают в ассоциации.

Значительно изменилось и потребительское поведение: ограничения из-за пандемии и сокращение реальных располагаемых доходов населения привели к усилению тренда на экономию, который проявлялся в переходе на более дешевые продукты, отказе от импульсивных покупок, сокращении частоты посещения торговых объектов. "Отрасль торговли традиционно является одним из ключевых доноров ВВП России, таким образом, падение товарооборота в 2020 году негативно сказалось и на экономике страны в целом - по данным ЦБ, сокращение ВВП по итогам года может составить 4%", - заключают эксперты.

Выпуск автомобилей

Производство легковых автомобилей в России в декабре 2020 года увеличилось на 9,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, составив 128 тыс. шт., следует из Росстата.

При этом по сравнению с ноябрем 2020 года выпуск легковых машин упал на 6,9%. В целом за прошедший год производство снизилось на 17,5% относительно результатов 2019 года, до 1 млн 259 тыс. легковых машин.

Из документов Росстата также следует, что цены на легковые автомобили иностранных марок в РФ в декабре выросли на 0,8-1,9%.

Производство грузовиков и автобусов

Выпуск грузовых автомобилей в декабре вырос на 28,9%, до 18,6 тыс. машин, а относительно ноября - на 20,6%. За 2020 год производство грузовых машин снизилось на 8,7%, до 142 тыс.

Производство автобусов массой более 5 т в отчетном месяце увеличилось на 6,6%, составив 1,6 тыс. единиц (+22,2% к ноябрю). За 2020 год выпуск автобусов снизился на 3,9%, до 13,8 тыс.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в декабре выросло на 6%, до 28,7 тыс. шт. (-3,6% к ноябрю), в целом в 2020 году выпущено 295 тыс. двигателей (-12,6%).

Грузооборот транспорта

Росстат сообщил, что грузооборот транспорта в России за 2020 год, согласно предварительным данным, уменьшился по сравнению с показателем за 2019 года на 4,9% и составил 5 трлн 396,5 млрд т/км.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 2,2% - до 2 трлн 544,9 млрд т/км. Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 1,4% - до 271,5 млрд т/км.

При этом грузооборот морского транспорта за отчетный период вырос на 16,2% и составил 42,5 млрд т/км, а показатель по внутреннему водному транспорту снизился на 8,6% - до 60,2 млрд т/км.

В то же время грузооборот воздушного транспорта упал на 3,8%, до 7,1 млрд т/км, а трубопроводного - на 8%, до 2 трлн 470,2 млрд т/км.