МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Производство водки в России в 2020 году снизилось на 4,9% по сравнению с показателем 2019 года и составило 79,5 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом производство водки в декабре снизилось на 8,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составило 7,9 млн дал.

По данным статистического ведомства, производство коньяка в прошедшем году снизилось на 11%, до 8 млн 184 тыс. дал, в декабре - на 24,4%, до 788 тыс. дал. При этом производство пива, кроме отходов пивоварения, за год выросло на 3,3%, до 795 млн дал, в декабре - на 9,9%, до 63,4 млн дал.

Производство безалкогольных напитков

Объем производства питьевых вод, в том числе газированных, расфасованных в емкости, не содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, в 2020 году снизилось на 0,2%, до 9 млрд 19 млн полулитров. В декабре этот показатель уменьшился на 1,7%, до 729 млн полулитров.

Производство прочих безалкогольных напитков в 2020 году составило 776 млн дал, что на 6,7% превышает показатель 2019 года. В декабре производство этого вида напитков увеличилось на 17,1% и достигло 61,8 млн дал.