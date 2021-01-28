Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 13 копеек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 января 2021 года выросли на 13 копеек и составили 46,35 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средняя стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 14 копеек - до 43,7 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 12 копеек - до 47,45 рублей за литр, Аи-98 - на 10 копеек, до 54,11 рубля за литр.

Цены на дизельное топливо подросли на 5 копеек - до 48,94 рубля за литр.

Рост цен на автомобильный бензин отмечен в 64 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Кызыле - на 4,3%, Благовещенске - на 2% и Ханты-Мансийске - на 1,6%.

Снижение цен было отмечено в Ярославле - на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетную неделю цены на бензин выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 42,89 до 44,97 рубля, Аи-95 - от 46,79 до 51,59 рубля, Аи-98 - от 49,99 до 56,89 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 42,40 до 45,11 рубля, Аи-95 - от 45,9 до 49,56 рубля, Аи-98 - от 54 до 56,66 рубля за литр.

Показатели за 2020 год

Средние потребительские цены на бензин в России в декабре 2020 года, по данным Росстата, выросли на 0,1% по сравнению с ноябрем. При этом производители бензина в декабре снизили оптовые цены на 5,5%.

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,5%, тогда как цены производителей подскочили на 4,1%.

Согласно данным статистического ведомства, за 2020 год розничные цены на топливо выросли на 2%, а цены производителей увеличились на 5% по сравнению с 2019 годом.

Потребительские цены на бензин автомобильный в декабре 2020 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,4 раза (в декабре 2019 года - в 2,4 раза).

В Росстате добавили, что за отчетный месяц повышение цен на бензин на 0,2% и более отмечалось в 32 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего он подорожал в Камчатском крае - на 1,8%. Снижение цен на бензин автомобильный наблюдалось в 9 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Севастополе и Республике Крым - на 1,5% и 1,4% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2% и 0,3% соответственно.