В Минэнерго заявили, что нефтяники увеличат объемы нефтепереработки уже в феврале

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские нефтяники приняли рекомендации Минэнерго и ФАС об увеличении объемов переработки сырья уже в феврале, что позволит сохранить стабильными розничные цены на бензин. Об этом журналистам сказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин по итогам совещания с компаниями в правительстве.

"Для того, чтобы сохранить стабильность на рынке и обеспечить его нефтепродуктами, нефтяные компании согласились с рекомендациями, которые доведены до них ФАС и Минэнерго, для того, чтобы увеличить объемы переработки в феврале", - сказал он. Такая мера позволит не только удовлетворить растущие потребности рынка, но создать необходимые запасы топлива перед весенним периодом, в преддверии посевной и пикового спроса.

Он заверил, что сейчас цены на заправках остаются стабильными, несмотря на рост биржевой цены бензина в России. "В начале этого года, в конце 2020 года сложилась определенная конъюнктура мирового рынка, то есть мы наблюдали рост цен, курс рубля остался более-менее стабильным, что привело к росту стоимости сырья на входе на нефтеперерабатывающие заводы. Биржевая цена корректировалась, догоняла прирост стоимости сырья", - пояснил он.

По словам Сорокина, приказ о повышении нормативов продажи бензина на бирже на 11% будет принят в феврале.

Демпфирующий механизм

Правительство пока не принимало решений о корректировки демпфирующего механизма, который позволяет удерживать стабильными цены на бензин, вопрос еще прорабатывается, сказал Сорокин.

"Я уже озвучил те меры, которые были предприняты и обсуждались. Все остальные дополнительные решения находятся в проработке и будут озвучены, когда придет время", - сказал он, отвечая на вопрос об изменении параметров демпфера.

По мнению Минэнерго, демпферный механизм отвечает "всем потребностям, задачам, для которых он создавался, для того чтобы компенсировать в случае высоких цен разницу между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка". "Сейчас демфер на текущий момент времени нейтрален, и поэтому сейчас другие факторы влияют на рынок, на оптовый рынок большей степени", - отметил он.

Увеличение поставок топлива в ДФО

Правительство и нефтяные компании в хоже совещания обсудили увеличение поставок топлива в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), а также на биржу, сообщил Павел Сорокин. "Обсуждался [на совещании] ряд мер, направление на Дальний Восток дополнительных объемов [топлива], обсуждался ряд мер по модификации биржевых торгов", - сказал он.

В частности, подчеркнул Сорокин, доминирующая в ходе первой торговой сессии на бирже компания не должна скупать в пиковые периоды все объемы топлива, его должно быть достаточно и для независимых игроков.