Эксперты: себестоимость производства яиц в РФ растет, но предприятия сдерживают цены

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские региональные производители яиц стараются сдерживать отпускные цены, несмотря на рост себестоимости. Об этом журналистам сообщили участники рынка.

"Повышение цен на корма во второй половине прошлого года оказали негативное влияние на экономику предприятия. Несмотря на это, рост средней цены реализации яйца пищевого на птицефабрике в 2020 году составил всего 4,1% относительно 2019 года", - отметил заместитель генерального директора ООО "Комос Групп" - вице-президент - управляющий ООО "Птицефабрика "Вараксино" (Удмуртская Республика) Дмитрий Кузнецов.

По его словам, в январе 2021 года цена реализации пищевого яйца снизилась относительно сезонного скачка цен в декабре 2020 года практически на 15% и в текущем моменте стабильна. Директор птицефабрики "Яратель", расположенной в республике Татарстан, Фанис Нигаматуллин также рассказал о том, что в 2020 году российские птицеводы столкнулись со значительным ростом цен на составляющие себестоимости. "Тем не менее, нам удалось сдержать цены, избежать их значительного повышения в прошлом году и продолжить данную тенденцию в текущем. В январе цена сельхозтоваропроизводителей на куриное яйцо снизилась", - подчеркнул он.

В то же время генеральный директор АО "Птицефабрика Роскар" Роман Смирнов считает, что пока на рынке не фиксируется значительных изменений и вспышки птичьего гриппа на местах не сказались на общей картине. Генеральный директор АО "Окское" (Рязанская область) Олег Лякин сообщил, что компания не меняла отпускные цены на "Окское" яйцо два года - с января 2019 года. При этом себестоимость куриного яйца за 2 года, конечно, не могла не измениться, ведь выросли цены не только на зерно, но и на ингредиенты комбикорма: жмыхи, масло, витаминно-минеральные смеси, а в декабре 2020 года подорожала упаковка - картон, напомнил он.

Как сообщила генеральный директор ОАО "Волжанин", расположенного в Ярославской области, Людмила Костева, на вторую половину января 2021 года цена за десяток куриных яиц в Ярославской области установилась на отметке в 70,27 рубля, что выше уровня прошлого года на 4,4%. "В ближайшее время повышения цен мы не планируем и ситуацию с распространением птичьего гриппа держим под строгим контролем, проводя все необходимые меры профилактики", - заявила она.

Ждем снижения себестоимости

В компаниях отметили, что в ближайшее время себестоимость производства яиц может снизиться. "Мы рассчитываем, что принятые меры по регулированию рынка зерновых и масличных культур, в частности, введенные экспортные пошлины позволят к марту 2021 года обеспечить снижение закупочных цен на пшеницу, масло, шрот и другие компоненты комбикорма, что, в свою очередь, позволит стабилизировать себестоимость производства яйца", - сказал Кузнецов. Также компании предпринимают все необходимые меры для противодействия распространению птичьего гриппа в России. "Отрасль уже давно проводит все необходимые мероприятия для обеспечения эпизоотического благополучия, включая системы биобезопасности, защиту от синатропных птиц и другие меры по пресечению заноса болезней на предприятия", - добавил Смирнов.