"Шелл нефть" направит 6 млрд рублей в расширение выпуска смазочных материалов под Тверью

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Компания "Шелл нефть", которая выпускает смазочные материалы в городе Торжке Тверской области, инвестирует 6 млрд рублей в расширение производства. В течение трех лет объемы изготовляемой продукции увеличатся до 300 млн литров в год, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства по итогам рабочей поездки губернатора Игоря Рудени на предприятие.

"Сейчас мощности предприятия в Торжке составляют 200 млн литров масла в год. Отчисления в бюджет Тверской области в 2020 году составили более 272 млн рублей. Проект по развитию завода предусматривает увеличение объемов производства в течение трех лет до 300 млн литров масла в год. Объем инвестиций составит до 6 млрд рублей, а ежегодные дополнительные налоговые отчисления - не менее 100 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Инвестиционный проект компании подразумевает создание 500 новых рабочих мест и, по словам Рудени, является одним из самых масштабных в Тверской области. "Важно, что в проекте заложено создание инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера. Такой подход отвечает современным трендам комплексного развития промышленных площадок в Верхневолжье, когда в одной системе объединяются основное и обеспечивающие производства, а также учреждения по подготовке квалифицированных кадров", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В инновационно-промышленном парке предполагается разместить, в том числе сборочное производство, предприятия по выпуску металлической и пластиковой упаковки. Руденя отметил, что правительство области окажет содействие в реализации этого проекта.

Научно-образовательный кластер, по данным пресс-службы, планируется создать на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Кластер станет базой подготовки кадров для предприятий сферы нефтепереработки. "Планируем плотно работать не только со школами Торжка, но и других муниципальных образований Тверской области с точки зрения профориентации, выявления наиболее талантливых ребят, которых затем возьмем на обучение. Также планируем развивать целевую подготовку для передовых предприятий региона", - отметил ректор вуза Виктор Мартынов.

Компания "Шелл нефть", владеющая заводом в Торжке, входит в структуру концерна Shell. Строительство предприятия в Тверской области было завершено осенью 2012 года, оно является одним из крупнейших аналогичных предприятий концерна. Завод выпускает линейку смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла.