В Петербурге направят более 350 млн рублей на поддержку туризма и общепита в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Власти Петербурга предусмотрели в этом году средства в размере 353 млн рублей на поддержку организаций, работающих в сферах общественного питания и туризма. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

"На поддержку сферы общественного питания и туризма предусмотрены средства в размере 353 млн рублей. На заседании Совета Фонда некоммерческой организации "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" утверждена программа предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания и туризма", - говорится в сообщении.

На первом этапе для организаций сферы общественного питания предусмотрено 100 млн рублей на выдачу займов без залога на выплату заработной платы. Теперь воспользоваться льготными займами смогут рестораны и кафе. Ранее эти организации не могли обратиться за займом в Фонд в связи с наличием лицензии на реализацию подакцизных товаров.

Максимальный размер займа составит до 5 млн рублей, процентная ставка по договору займа: 1% годовых - на 1-12 месяцев, 2% годовых - на 13-24 месяца, 3% годовых - на 25-36 месяцев, срок займа: от 6 до 36 месяцев. Предоставляется отсрочка возврата основной суммы займа и процентов в первые после его выдачи 12 месяцев. Займы выдаются без залогового обеспечения, под поручительство бенефициарных владельцев или учредителей, акционеров, владеющих контрольным пакетом долей в компании на полную сумму займа. Для организаций сферы туризма предусмотрено 253 млн рублей также на выдачу займов без залога на выплату заработной платы.

Поддержка Фонда в прошлом году

На состоявшемся заседании Совет Фонда также подвел итоги деятельности за 2020 год. Объем привлеченных предпринимателями под поручительство Фонда кредитных средств и банковских гарантий увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом. Спрос на займы Фонда в 2020 году показал высокий рост: было выдано в восемь раз больше микрозаймов, чем годом ранее.

В основном предприниматели направляют средства на закупку сырья, материалов и комплектующих, текущие расходы, связанные с арендой, коммунальными платежами. Но вместе с тем немало примеров успешного перепрофилирования и расширения деятельности.

В 2020 году программа Фонда по поддержке предприятий пострадавших отраслей стала ключевым механизмом и помогла сохранить более 12,5 тыс. рабочих мест. Фонд выдал 562 займа на сумму 2 млрд рублей для выплаты заработной платы, поддержки и возобновления деятельности предприятий с целью сохранения занятости.

Наибольшее количество заявок поступило от представителей сферы производства и торговли, сферы услуг, в том числе туризма, гостиничного бизнеса и медицинских центров. По условиям программы срок предоставления займов - три года, а ставка составляет 1% годовых на первый год, 2% годовых - на второй год и 3% - на третий год.