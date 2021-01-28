В Госдуме рассказали об отношении депутатов бундестага к судьбе "Северного потока - 2"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Общая позиция всех членов комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага ФРГ состоит в том, что "Северный поток - 2" должен быть достроен. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный по итогам встречи с депутатами бундестага.

Завальный подчеркнул, что со стороны США давления нет, есть предложение администрации избранного президента приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, коллегами, в том числе в ЕС, целесообразность и необходимость продолжения и окончания его строительства. "Такой посыл есть, только что закончилась встреча с моими коллегами - представителями комитета по вопросам экономики и энергетики в котором принимали участие и сам руководитель комитета Клаус Эрнст, и представители других партий и фракций, которые работают в комитете, и общая позиция всех членов комитета и всех фракций - что "Северный поток - 2" должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе", - указал депутат.

По его словам, речь идет, в частности, о достижении экологических целей, и комитет "будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта", подчеркнул Завальный. "Информация, которая идет от управляющих компаний "Северного потока - 2", - до конца мая технически проект должен быть достроен, и все возможности для этого есть, все разрешения для этого есть", - отметил он.

По словам Завального, в ходе встречи не обошли тему политических протестов в РФ.

"К сожалению, эта тема звучала, и представители Свободной демократической партии сказали, что вот они ранее были в поддержку "Северного потока - 2", а сейчас они накладывают мораторий на эту поддержку, на что я ответил: причем здесь "Северный поток" и политические события разного рода? "Северный поток" - это более короткий путь доставки энергоресурса, снижение аж на 9 млн тонн выброса СО2 в год", - пояснил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.