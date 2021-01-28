Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились на 0,05-0,6%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил торги четверга снижением, однако распродажи приостановились. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,05%, до 3342,01 пункта, индекс РТС - на 0,6%, до 1383,64 пункта за счет слабости отечественной валюты. Доллар по отношению к рублю на 19:03 мск вырос на 0,15%, до 75,99 рубля, евро - на 0,31%, до 92,15 рубля.

Поддержали отечественные активы улучшившиеся настроения на западных площадках, а также восстановившиеся к ценовым рубежам фьючерсы вблизи $56 за баррель нефти сорта Brent, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Отчасти этому способствовала коррекция вниз индекса доллара во второй половине дня. Итоги состоявшегося в среду заседания ФРС США ничем не удивили участников торгов, сформулированные параметры монетарной политики были заложены в стоимость активов", - рассказал он.

В лидерах роста четверга оказались акции АФК "Системы" (+2,02%) за счет корпоративных новостей, а также "Фосагро" (+1,74%) и "Лукойла" (+1,69%).

Аутсайдерами торгов стали ММК (-2,24%), расписки "Ленты" (-2,03%), а также бумаги "Полюса" (-0,94%), который в четверг сообщил о снижении добычи золота в 2020 году на 3%. "Фундаментальное состояние компании в целом остается стабильным, а динамика ее акций определяется главным образом ценами на золото", - прокомментировала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Под давлением оказались и акции металлургов, в частности, Petropavlovsk (-1,48%). "Волатильность в акциях металлургических компаний сохраняется высокой, это связано с рисками спроса на продукцию комбинатов в Азии", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на пятницу

В пятницу инвесторы будут ждать свежих драйверов для покупок, в фокусе останутся вирусная проблематика, сигналы регуляторов, геополитика, экономические показатели ключевых стран, рассказал Бахтин.

"Важная статистика завтра выйдет в Германии - оценка ВВП за четвертый квартал 2020 года и данные по безработице за декабрь. Из статданных США отметим индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за последний месяц 2020 года", - добавил эксперт. Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на пятницу - 3325-3400 пунктов, курс рубля к доллару ожидается вблизи 76 рублей.

По оценкам аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, завтра преобладают шансы повышения цен российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3320-3380 пунктов, 75,45-76,60 рубля и 91,75-92,80 рубля за доллар США и евро соответственно.