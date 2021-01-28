Россияне к началу 2021 года увеличили объем средств в валюте на кратковременных вкладах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россияне на начало 2021 года увеличили объем средств в иностранной валюте на текущих валютных счетах и депозитах сроком до 30 дней до $32,1 млрд, следует из материалов ЦБ.

Всего объем сбережений россиян в иностранной валюте на начало 2021 года составил $92,1 млрд. Показатель начал расти впервые с начала пандемии. На начало 2020 года он достигал $96,5 млрд.

"Основной рост приходится на текущие валютные счета и депозиты до 30 дней. То есть физлица не вкладываются в валюту "в длинную", а планируют продавать ее в случае дальнейшего ослабления рубля. Это подтверждает спекулятивную мотивацию", - отмечает управляющий директор по валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Эксперт поясняет, что валютные сбережения растут из-за снижения доходности рублевых вкладов. В таких условиях граждане направляют сбережения на потребительские цели или ищут другие инвестиционные инструменты. Валюту могут рассматривать как потенциальный источник спекулятивного дохода, ожидая ослабления рубля, добавляет Беликов.

Что касается данных за декабрь 2020 года, то в этом месяце, по данным ЦБ, объем средств на валютных счетах населения РФ увеличился на 1%. "С учетом того, что в этом месяце наблюдалось укрепление российской валюты, фактический приток валюты был несколько более значительным. Надо отметить, что в декабре в целом наблюдался приток средств населения, что может говорить о возвращении вкладчиков к традиционному поведению", - указывает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

По данным ЦБ, доля вкладов физических лиц в валюте на конец 2020 года составила 20,7%, снизившись по сравнению с показателями ноября на 0,1 процентного пункта. На начало октября валютизация вкладов физлиц составляла 21,3%, в сентябре - 21,4%. Пик пришелся на март, когда доля валютных вкладов физлиц составляла 22,1%, минимальное значение показатель продемонстрировал в июне - 19,8%.