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Продажи новых электромобилей в России в 2020 году выросли почти в два раза

По данным агентства "Автостат", в общей сложности россияне приобрели 687 штук

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Продажи новых электромобилей увеличились в России в 2020 году почти в два раза, до 687 штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам 2020 года россияне в общей сложности приобрели 687 новых электромобилей, что на 95% больше, чем в 2019 году (353 штуки)", - говорится в сообщении.

Лидером продаж на российском рынке электрокаров стала модель Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра (на 10% больше, чем в 2019 году). На втором месте электрокроссовер Audi E-Tron, продажи которого в РФ стартовали в июле, а по итогам года составили 134 штуки. На третьей позиции - Tesla Model 3 (110 штук), продажи которой по итогам года выросли в пять раз.

Следом идут Porsche Taycan (91 штука), Tesla Model X (81 штука), Jaguar I-Pace (72 штуки) Tesla Model S (25 штук), Hyundai Ioniq (7 штук), Hyundai Kona (5 штук), Tesla Model Y (5 штук), JAC iEV7S (3 штуки), Mercedes-Benz EQC (3 штуки), Peugeot Ion (3 штуки), Renault Twizy (3 штуки), Chevrolet Bolt (1 штука).

"Нельзя не отметить, что за год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. В 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь восемь моделей, а по итогам 2020 года - уже 15. Учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой", - отметили в агентстве "Автостат".

В региональном рейтинге рынка новых электрокаров первенствует Москва, где в 2020 году было продано 240 экземпляров. На второй позиции находится Санкт-Петербург (69 штук), на третьей - Московская область (60 штук). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (36 штук). Далее следуют Приморский край (31 штука), Свердловская область (21 штука), Новосибирская область (20 штук).

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