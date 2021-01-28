Минфин Украины заявил, что МВФ не выдвинул новых требований для продолжения сотрудничества

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Представители миссии Международного валютного фонда (МВФ) продолжают работу на Украине в дистанционном формате, организация пока не выдвигала новых требований для продолжения взаимодействия. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Украина-24" министр финансов Сергей Марченко.

"В понедельник-вторник у нас была последняя встреча <...>, мы пока не видим критических предостережений, которые могли бы препятствовать сотрудничеству <...>. Пока что новых обязательств у нас [перед МВФ] нет", - сказал он. Глава Минфина сообщил, что стороны обсуждают вопросы бюджетной политики, в том числе планы на 2022 год, а также тарифы в свете недавнего решения кабинета министров Украины ввести государственное регулирование рынка природного газа и установить предельную цену на голубое топливо на февраль-март. Среди иных тем - преодоление кризиса в работе Конституционного суда страны, судебная реформа и антикоррупционная политика.

Марченко напомнил, что Киев рассчитывает получить от МВФ в 2021 году финансирование в размере $2,9 млрд.

Миссия МВФ возобновила работу на Украине в дистанционном формате для оценки состояния экономики страны и выработки рекомендаций для последующего сотрудничества с 11 января текущего года. Ранее такая работа велась с 21 по 23 декабря 2020 года и была прервана в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Исполнительный совет МВФ 9 июня 2020 года одобрил новую кредитную программу для Украины. Как ожидалось, в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. Между тем в прошлом году Украина получила единственный транш в размере $2,1 млрд. Правительство страны рассчитывает, что очередной транш поступит не позднее марта этого года.